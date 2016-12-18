В ночь с 17 на 18 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Instagram об убийстве в Грозном группы вооруженных лиц, напавших на полицейских.

По его словам, инцидент произошел в Октябрьском районе. Группировка сначала напала на полицейского и завладела его машиной, а затем проникла в дом другого сотрудника полиции, однако, не найдя его, скрылась, рассказал он ТАСС.

Сразу после этого был введен план «Перехват». Спустя непродолжительное время удалось установить машину с нападавшими. По словам Кадырова, при попытке задержать машину преступники сбили сотрудника ДПС и, открыв огонь, попытались скрыться.

«Ответным огнем бандиты нейтрализованы, двое из них доставлены в больницу, четверо уничтожены. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются личности бандитов. Стало известно, что с ними находилась и девушка» — добавил глава Чечни.

В Instagram Кадыров добавил, что он лично убедился в том, что руководство правоохранительных органов дейстсвовало профессионально, и заверил, что в настоящий момент в городе «спокойная обстановка».

«Движение транспорта осуществляется в обычном режиме, никаких причин для беспокойства жителей и гостей города нет. Принимаются меры по установлению личностей бандитов», — отметил глава Чечни.

«Я неоднократно говорил, что Грозный является одним из самых открытых и доброжелательных городов. В нём дышится легко и живётся спокойно. Я также повторял, что злоумышленник может зайти в город, но уйти не удастся», — подчеркнул глава Чечни.

Позже в сети появилась видеозапись перестрелки. Ее опубликовал на Youtube пользователь wolf 95. На записи видно как сотрудники правоохранительных органов, заблокировав улицу автомобилями, ведут огонь из автоматического оружия.

Вместе с тем «Кавказский узел» сообщает, что перестрелка произошла в районе улицы Лорсанова в центре Грозного около 23:00. Издание ссылается на слова местных жителей.

«Это в двух улицах от проспекта Путина. Была слышна очень плотная перестрелка из автоматического оружия», — рассказал местный житель.

По данным издания, погибли шесть человек.

«Шестеро молодых людей заскочили в дом сотрудника полиции в Старопромысловском районе, угрожали убийством его семье, забрали у него оружие и убежали», — рассказал изданию местный житель.

После заявления Кадырова «Кавказский узел» со ссылкой на местных жителей написал, что в городе продолжается стрельба, а «вооруженные люди ходят по домам сотрудников силовых структур и, угрожая убийством, забирают оружие».

«В Старопромысловском районе у сотрудника ППС забрали табельное оружие, потом на Старом поселке у сотрудника ГИБДД забрали оружие, в районе улицы 8 марта была перестрелка, такая же история — в районе «Вайнах Телеком», — сообщил источник.

«Сейчас сообщают, что в городе идут задержания, в том числе родственников участвовавших в нападении, у них изымают телефоны, средства связи для получения информации о последних контактах», — рассказал житель Грозного.