Глава пресс-службы «Укртрансгаза» Максим Белявский опубликовал в фейсбуке фотографию резервуара, в котором, по его словам, находятся «последние полкубометра российского газа».

Фото со страницы Максима Белявского в фейсбуке

Он добавил, что экспонат продадут на благотворительном аукционе, который проведет DiXi Group.

По данным издания «Корреспондент.net», вырученные средства пойдут на помощь детскому дому в Северодонецке.

Ранее в «Нафтогазе» заявили, что Киев не будет покупать газ у «Газпрома» до конца зимы. В компании подчеркнули, что считают имеющиеся на Украине объемы газа «достаточными для надежного обеспечения украинских потребителей газом в течение всего отопительного сезона».

Накануне глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания имеет право ограничить поставки в случае незаконного отбора Украиной части транзитного газа, согласно контракту 2009 года.

Вслед за этим в «Нафтогазе» сообщили, что расценивает заявление «Газпрома» о возможности отключения газа европейским потребителям как подготовку Россией нового газового кризиса.

Напомним, Россия и Украина не смогли договориться о поставках российского газа на трехсторонней встрече, которая прошла 9 декабря в Брюсселе.

С ноября 2015 года «Нафтогаз» не закупает газ у «Газпрома», поскольку, по заявлениям компании, транзитный газ в ЕС обходится дешевле. В ноябре текущего года украинская компания заявила, что готова возобновить закупки на условиях предыдущих «зимних пакетов».