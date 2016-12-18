В Индонезии разбился военный самолет «Локхид C-130 Геркулес». Все находившиеся на борту — десять военнослужащих и трое членов экипажа — погибли. Об этом сообщил Reuters директор Службы спасения Индонезии Иван Ахмад Титус.

Самолет с провиантом на борту вылетел из города Тимика и врезался в склон горы неподалеку от аэродрома прибытия в Вамене около 6:15 утра по местному времени.

Тела погибших обнаружили и доставили в Вамену. По предварительным данным, причиной крушения стали плохие погодные условия.

По данным «Би-би-си», в июне 2015 года, тот же тип самолета, принадлежащий ВВС страны, потерпел крушение близ жилого района вскоре после взлета из города Медан. Все 12 членов экипажа и 109 пассажиров на борту вместе с 22 людьми на земле погибли.