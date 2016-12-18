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Трамп предложит Китаю «оставить себе» захваченный беспилотник

Политика

Избранный президент США Дональд Трамп предложил не принимать назад американский беспилотник, который был захвачен Китаем в Южно-Китайском море. Об этом политик написал в своем твиттере через несколько часов после того, как стало известно, что Вашингтону и Пекину удалось договориться о возврате дрона.

«Мы должны сказать Китаю, что не хотим беспилотник обратно. Пусть оставят себе», — заявил Трамп.

Ранее Трамп назвал действия китайских властей «кражей», а саму историю — беспрецедентной.

«Китай крадет исследовательский дрон ВМС США в международных водах — выхватывает его из воды и доставляет в Китай, беспрецедентный акт», — написал он в своем твиттере.

Накануне, передает Reuters, Министерство обороны Китая заявило, что вернет США захваченный автономный подводный аппарат.

В ведомстве пояснили, что аппарат был задержан для проверки как «неопознанное оборудование». После того, как там удостоверилось, что дрон действительно принадлежит США, было принято решение о его возврате.

Вместе с тем Минобороны Китая назвало неуместным «раздувание» инцидента со стороны США. «Китай и США все это время вели переговоры по поводу его возвращения», — заявили в ведомстве.

Представитель Пентагона Питер Кук подтвердил, что китайские власти пообещали вернуть аппарат.

15 декабря в международных водах Южно-Китайского моря китайские военные забрали автономный подводный аппарат, спущенный с американского исследовательского судна «Боудич». 

По утверждению Пентагона, аппарат выполнял исследовательские работы в рамках программы океанографических исследований, а именно замерял температуру, чистоту и соленость воды для военных гидроакустических систем.

Сразу после инцидента Пентагон потребовал от властей Китая вернуть захваченный подводный беспилотник.

Теги:
пентагон, китай, сша

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