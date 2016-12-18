Сирийские власти передали в международную миссию Организации по запрещению химического оружия доказательства применения боевиками химического препарата иприт. Об этом сообщил официальный представитель национального органа Сирии по осуществлению Конвенции о запрещении химоружия Самер Аббас, передают информагентства.

«Мы предъявили миссии все документы, они были проверены и приняты. Миссия еще раз приедет в Сирию, чтобы забрать пробы, которые впоследствии будут проанализированы», — цитирует его заявление РИА Новости.

По словам представителя нацоргана, речь идет о собранных экспертами Минобороны России свидетельствах о применении 31 октября 2016 года в населенном пункте Маррет-Умм-Хауш района Африн провинции Алеппо 240-миллиметровой минометной мины, снаряженной ипритом.

Агентство сообщает, что миссия приняла только документальные свидетельства для организации исследования. Материальные доказательства (пробы) опломбированы и оставлены на хранение сирийцам из-за финансовых затруднений по доставке чартерным рейсом в Гаагу. Ожидается, что уже в январе следующего года пробы будут доставлены.

Ранее российские военные передали представителям Сирии свидетельства применения боевиками иприта в Алеппо. Все материальные и документальные свидетельства также были переданы в указанный нацорган Сирии.

Сообщалось, что иприт был применен в другом населенном пункте Алеппо (Марат-Ум-Хауш) еще в сентябре. Тогда при атаке по жилым кварталам пострадали более 40 человек. По словам врачей, пострадавшие получили повреждения, характерные при поражении химическими веществами.