Комитет по этике Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) начал предварительное расследование в отношении вице-премьера России и президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко, пишет британская газета Daily Mail.

По данным издания, FIFA планирует определить роль Мутко в системе по сокрытию употребления допинга российскими спортсменами. В случае, если доказательства вины будут найдены, чиновнику будет запрещено работать в футбольной сфере, а Чемпионат мира 2018 года сможет быть перенесен из России в другую страну.

Напомним, ранее был опубликован доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В нем говорилось о манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов в 30 видах спорта на Олимпийских играх 2014 и 2012 годов, на Универсиаде-2013 и на Чемпионате мира-2013.

Макларен заявил, что в России действовала целая система по сокрытию допинга с участием Министерства спорта и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), и лично бывшего министра спорта Виталия Мутко и бывшего замминистра Юрия Нагорного.