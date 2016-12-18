В перестрелке в Грозном убиты Ислам Альтемиров, Сайд-Ибрагим Исмаилов и Магомед Ильясов, личность четвертого убитого устанавливается. Об этом сообщил «Кавказский узел» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Все убитые — местные жители. По факту произошедшего проводится комплекс оперативно-профилактических мероприятий», — добавил он.

Источник также рассказал подробности произошедшего. По его словам, неизвестные сначала завладели машиной «Лада-Приора» и табельным оружием, которые принадлежали одному из полицейских. После этого они скрылись.

Позднее нападавших обнаружили в районе улицы Лорсанова в центральной части столицы Чечни.

«По некоторым данным, вместе с молодыми людьми в автомашине находилась и молодая девушка», — добавил собеседник издания.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что полиция разыскивает нескольких подозреваемых. По его словам, ведется поиск троих человек от 18 до 20 лет. Он также добавил, что нападавшие входят в состав «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России).

Ранее «Кавказский узел» сообщил, что, по его данным, убили шестерых человек. По данным Life, боевиков было больше шести: троих нападавших убили, четырех госпитализировали и еще троих объявили в розыск.

По данным Life, напавшие на полицейских в Грозном планировали теракты на территории Чечни и Северного Кавказа.

«Кавказский узел», ссылаясь на местных жителей, также сообщил, что силовики задерживают родственников и знакомых убитых.

«Теперь родных убитых ждут большие неприятности», — предположила жительница Грозного Айман.

Другой житель города Имран рассказал, что «ночью среди полицейских была самая настоящая паника».

«Мой брат работает в полиции. Ему приходили сообщения не открывать никому дверь, потому что какие-то боевики отбирают у полицейских оружие. Под утро он уехал в отдел. Сейчас у них там полный аврал. Ищут тех, кто мог быть причастен к нападениям», — сказал он.

Напомним, о том, что в Грозном произошла перестрелка между неизвестными и сотрудниками полиции, сообщил ранее в Instagram глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, ответным огнем четырех нападавших убили.

Он также отметил, что после инцидента в городе «спокойная обстановка», и напомнил свои слова о том, что «Грозный является одним из самых открытых и доброжелательных городов», а также что «злоумышленник может зайти в город, но уйти не удастся».