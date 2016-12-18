Папа Римский Франциск может приехать в Донбасс для встречи с верующими, но для этого нужно приглашение от всех сторон. Такое заявление сделал посол Ватикана на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти, прибывший с визитом в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР), передает РИА Новости.

«Когда будет уже спокойствие, “время братства”, то папа обязательно найдет возможность, чтобы приехать сюда и проведать людей», — сказал он.

Представитель Ватикана добавил, что такое желание у Папы Римского есть, однако сейчас он не может лично приехать в Донбасс.

«Вы знаете, что планы в руках Божьих. Он (папа римский Франциск — ред.) хотел бы всегда быть присутствующим там, где есть трудности и терпение. Желание, и цель папы объединять тех людей, которые находятся в разногласии, и помогать им находить общий язык», — отметил Гаджеротти.