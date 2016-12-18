Президент США Барака Обама отверг все предложения своих помощников и сотрудников спецслужб страны, разработавших ряд ответных мер на хакерские атаки, которые, как предполагают в Вашингтоне, совершила Россия. Обама посчитал их неэффективными или небезопасными. Об этом пишет The New York Times со ссылкой источник в Белом доме.

По данным издания, Обама отверг предложение заблокировать «тайные» счета лидеров «узкого круга» президента России Владимира Путина в банках Европы и Азии, а также запретить руководству Главного управления Генерального штаба РФ (ГРУ РФ) въезд в США.

Кроме этого, в США отказались от идеи вывести из строя части инфраструктуры, которую, по данным американских спецслужб, используют российские хакеры. Этот вариант отвергли из-за боязни выставить напоказ средства, внедренные американцами в российские сети.

Еще одним вариантом была идея придать огласке «связь Путина с олигархами», но от нее отказались, так как сочли, что она «не станет шоком для россиян».

Были разработаны и другие ответные меры, однако их также отклонили.

«Некоторые варианты были отклонены как неэффективные, другие — как слишком рискованные. Если бы удалось выбрать лучший вариант, президент действовал бы уже сейчас, — сказал источник.

Обама, добавил источник, считает, что применять ответные меры по отношению к России стоит в том случае, если США будут уверены, что смогут прекратить конфликт на выгодных для себя условиях.

Ранее Обама пообещал ответить России на кибертаки во время президентских выборов в США. По его словам, эти меры могут быть как «явными и публичными», так и тайными.

По данным телеканала NBC, Путин лично участвовал в «тайной российской кампании» по вмешательству в президентские выборы в США.

Позже помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин, дал «четкий ответ» Обаче по этому вопросу при личной встрече.

«Был разговор тет-а-тет, разные темы обсуждались. Эта тема затрагивалась, причем с нашей стороны был дан очень четкий ответ, который, может быть, не вписывался в то, что нам пытался объяснить Обама», — сказал он.

Напомним, США обвиняют Россию в организации серии хакерских атак, целью которых было вмешательство в ход президентских выборов.