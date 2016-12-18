Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой заявил, что на его новогоднем столе будут отечественные продукты, произведенные в России.

«На моем новогоднем столе обязательно будет и рыба, и мясо, и овощи, которые произведены в нашей стране, причем на тех предприятиях, которые были созданы буквально в последние несколько лет», — сказал он (цитата по Интерфаксу).

В ответ на слова ведущей о том, что в стране существуют две противоположные точки зрения насчет импортозамещения, Медведев заявил, что разделяет мнение тех, кто считает, что оно состоялось.

«За последнее время мы решили важнейшие задачи по импортозамещению. Это и производство мясных продуктов, и рыбы, и овощи, и фрукты. Значительная часть всего этого уже производится в нашей стране», — сказал премьер-министр.

Ранее Медведев написал статью, в которой отметил необходимость полного обновления экономической системы страны. По его словам, важнейшей особенностью происходящих сегодня процессов является политизация экономической жизни. «Разного рода санкции — лишь наиболее наглядное проявление этого тренда», отметил он.

Напомним, политика импортозамещения началась в 2014 году после введения санкций Евросоюза и США в ответ на присоединения Крыма к России. Российские власти ввели продовольственное эмбарго, в страну запретили ввозить отдельные виды сельскохозяйственной продукции.

1 июля 2016 года Медведев продлил действие контрсанкций до конца 2017 года. В августе в Минэкономразвития заявили, что за два года после введения продовольственных контрсанкций цены на продукты в России выросли на 31,6%.