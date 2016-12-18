В центре Грозного вновь слышны выстрелы из автоматического оружия, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на местного жителя.

«Сейчас проспект Путина пуст, людей нет. Слышна стрельба из автоматического оружия. Стрельба ведется в районе проспекта Путина и прилегающих к нему улицах», — сказал он.

ТАСС со ссылкой на местных жителей сообщает о стрельбе в Старпомослыоском районе Грозного. По данным агентства, в этом районе блокирована группа из четырех боевиков. При этом сам район не оцеплен. Полиция выборочно останавливает и досматривает автомобили.

О стрельбе в Старопромысловском районе сообщает и РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Агентство уточняет, что группа боевиков блокирована в районе местного кладбища.

Сейчас в Старопромысловском районе продолжается спецоперация, добавил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

Ранее информагентства сообщили, что МВД по Чечне разыскивает троих боевиков в возрасте от 18 до 20 лет, которым удалось скрыться после нападения на полицейских в Грозном.

По данным источника ТАСС, нападавшие входят в состав «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России). Life со ссылкой на свои источники сообщил, что напавшие на полицейских в Грозном планировали теракты на территории Чечни и Северного Кавказа.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в ночь на 18 декабря группа бандитов напала на полицейских в другом районе Грозного — Октябрьском. По его словам, ответным огнем убили четверых нападавших, еще двоих доставили в больницу.