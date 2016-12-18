Спецподразделения правоохранительных органов провели операцию на окраине Грозного, во время которой убили пять человек. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, передает Интерфакс.

По его словам, это были последние боевики из числа причастных к нападению на полицейских в ночь на воскресенье, 18 декабря.

В ходе спецоперации обнаружили и изъяли оружие, которое накануне захватили у сотрудника полиции.

Руководил спецоперацией на месте лично Кадыров.

Ранее «Кавказский узел» со ссылкой на местного жителя сообщил о возобновившейся стрельбе в центре Грозного, на проспекте Путина и прилегающих к нему улицах.

Накануне Кадыров сообщил, что в ночь на воскресенье, 18 декабря, вооруженные люди напали на полицейских в Грозном. В ходе перестрелки, по словам главы Чечни, погибли четыре человека, еще двое госпитализированы. «Кавказский узел» сообщал о шести погибших.

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По данным источника ТАСС, напавшие на полицейских в Грозном входят в состав «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России). Life со ссылкой на свои источники сообщил, что они планировали теракты на территории Чечни и Северного Кавказа.