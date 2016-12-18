В Иркутске восемь человек умерли от отравления суррогатным алкоголем, и еще шестеро находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего.

В распространенном заявлении Министрества здравоохранения Иркутской области сказано, что 17 и 18 декабря в больницы Иркутска были доставлены десять человек с острыми химическими отравлениями.

Ведомство сообщает, что в настоящее время пятеро пациентов находятся в коме, их состояние оценивается как крайне тяжелое. Еще пять пострадавших скончались — один из них до прибытия в лечебное учреждение и один в первые минуты доставки в больницу.

«По предварительному заключению медицинских специалистов, пострадавшие получили острые химические отравления неизвестным ядом. Предположительно, все они накануне употребляли спиртосодержащие суррогатные жидкости», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве подчеркнули, что «больным оказывается медицинская помощь в полном объеме. Для помощи пострадавшим привлечены главный токсиколог и нарколог Иркутского токсикологического центра и другие специалисты».