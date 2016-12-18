Управление Следственного комитета по Чеченской республике сообщило «Новой газете», что в результате нападения нескольких групп боевиков погибли трое сотрудников дорожной инспекции.

По данным «Новой газеты», одного из сотрудников ГИБДД убили сразу после молитвы на выходе из мечети около парка в поселке Ташкал Старопромысловского района Грозного.

По мнению высокопоставленного сотрудника УФСБ, данные нападения не связаны с подпольем — как таковое подполье в Чечне уничтожено. Последняя операция была в декабре 2014 года. По его словам, данное нападение больше похоже на первые признаки бунта против чеченской власти, плохо скоординированное вооруженное выступление.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в ночь на воскресенье, 18 декабря, вооруженные люди напали на полицейских в Грозном.

Спустя несколько часов он объявил об успешном завершении спецоперации в Грозном. По его словам, силовики убили пять человек. Он отметил, что это были последние боевики из числа причастных к нападению на полицейских. Руководил спецоперацией лично Кадыров.

Однако, по данным СМИ, в ходе спецоперации были убиты не все боевики. Так, Интерфакс со ссылкой на источник в штабе операции сообщил, что один из боевиков взят живым и уже начал давать показания. По данным Life, в ходе операции убили только троих боевиков, еще трое получили ранения, и троим удалось скрыться.