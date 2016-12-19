Самолет Ил-18 разбился под поселком Тикси в Якутии. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В министерстве обороны заявили, что погибших при крушении нет.

«В настоящее время вертолетами поисково-спасательной службы в лечебное учреждение Тикси доставлено 32 военнослужащих, из которых 16 в тяжелом состоянии. Всем военнослужащим оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства.

Для эвакуации пострадавших в Тикси был направлен специальный самолет, оборудованный медицинскими модулями вместе с бригадой врачей из госпиталя им. Бурденко.

«Все пострадавшие в результате аварийной посадки самолета Ил-18 при состоянии, допускающим транспортировку будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в центральные военные клинические госпитали Минобороны России в Москве и Санкт-Петербурге», — уточнили в ведомстве.

Сообщается, что самолет выполнял плановый перелет с аэродрома Канск.