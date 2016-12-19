Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске выросло до 25 человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на прокурора Ленинского района города Станислава Зубовского.

«Обнаружено четыре тела, таким образом, общее число погибших составляет уже 25 человек. И эта цифра еще будет увеличиваться, поскольку работа по обследованию мест пребывания потенциальных потребителей суррогата — от квартир до коллекторов — продолжается», — сказал он.

Ранее со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщалось, что число погибших от отравления алкоголем в Иркутске выросло до 21.

По предварительным данным, все пострадавшие употребляли парфюмерное косметическое средство «Боярышник».

Накануне сообщалось о гибели восьми человек из-за отравления суррогатным алкоголем. В распространенном заявлении Министества здравоохранения Иркутской области говорилось, что 17 и 18 декабря в больницы Иркутска были доставлены десять человек с острыми химическими отравлениями.