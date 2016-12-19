В Иркутской области задержаны два продавца концентрата «Боярышник», от отравления которым погибли 25 человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

«В рамках уголовного дела следователями СК России задержаны два распространителя продукции», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 Уголовного Кодекса РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

В настоящее время обыски на рынках, где приобретался продукт, продолжаются.

«Установлено свыше 100 мест реализации спиртного, за нарушения правил торговли сотрудниками полиции составлено несколько десятков административных протоколов. Из незаконного оборота изъято более 2 тысяч литров спиртного, а также выявлены точки реализации косметического средства «Боярышник». Также изъято свыше 2 тысяч емкостей этого средства общим объёмом более 500 литров», — сообщает пресс-служба СК.

По данным следствия, жители Ленинского района Иркутска приобретали концентрат для принятия ванн «Боярышник» с имевшимся на этикетке предупреждением о запрещении внутреннего применения. Несмотря на предупреждение косметическую продукцию употребляли как алкогольную. Средство содержало метиловый, а не этиловый спирт.

Ранее в понедельник стало известно о 25 погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Иркутске. По мнению прокурора Ленинского района города Станислава Зубовского, «цифра еще будет увеличиваться, поскольку работа по обследованию мест пребывания потенциальных потребителей суррогата — от квартир до коллекторов — продолжается».