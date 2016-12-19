Причиной аварийной посадки самолета Ил-18 в Якутии могла стать неисправность в системе подачи горючего. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Предварительно, экстренная посадка была связана с неполадками в работе топливной системы, которые не позволяли безопасно продолжать полет», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь в правительстве Якутии в качестве предварительной причины аварии называют сильный боковой ветер.

В понедельник самолет Минобороны Ил-18 совершил аварийную посадку в 30 км от аэродрома Тикси, выполняя плановый перелет с аэродрома Канск.

По данным министерства обороны, погибших нет. 32 военнослужащих доставлены в лечебное учреждение поселка Тикси. Для эвакуации пострадавших в центральные военные клинические госпитали в Москве и Санкт-Петербурге направлен специальный самолет, оборудованный медицинскими модулями вместе с бригадой врачей.