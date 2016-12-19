В Сирии погиб командир десантно-штурмового батальона майор Санал Санчиров. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на администрацию поселка Яшкуль, где состоялись его похороны.

Как пишет издание, Санчиров служил в 56-ой отдельной десантно-штурмовой бригаде, дислоцированной в городе Камышин в Волгоградской области. Его похороны прошли в Калмыкии 13 декабря.

Первые сообщения о том, что в Сирии погиб командир российских десантников, появились в соцсетях 12 декабря. Министерство обороны пока не подтвердило данную информацию.

В декабре стало известно, что первым военнослужащим, погибшим на следующий день после официального начала российской операции в Сирии, стал Эдуард Сокуров из Кабардино-Балкарии. До этого считалось, что первым из российских военнослужащих погиб в Сирии 19-летний Вадим Костенко. Представитель Минобороны заявили, что он покончил жизнь самоубийством 24 октября якобы из-за ссоры с девушкой.