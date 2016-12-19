Почти половина россиян (47%) не слышали о создании Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии). Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова.

При этом 52% знают о появлении в стране нового силового ведомства.

«Суждения о том, что представляет из себя эта структура, противоречивы и не всегда соответствуют реальности: более половины граждан говорят, что это совершенно новая структура, не имеющая аналогов (58%), 57% считают Росгвардию одним из подразделений Министерства внутренних дел России», — сказал Федоров.

По его словам, среди главных задач Росгвардииграждане назвали борьбу с экстремизмом и терроризмом (46%), оперативное реагирование в случае возникновения конфликтов (37%), обеспечение безопасности во время проведения массовых акций протеста (34%), обеспечение защиты главы государства и правительства (33%).

«С появлением новой структуры три четверти опрошенных (76%) ожидают повышения уровня безопасности и защищенности населения», — отметил глава ВЦИОМ.

5 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому на базе Внутренних войск МВД РФ создана Федеральная служба войск национальной гвардии (ФСВНГ) России. Главой Нацгвардии был назначен Виктор Золотов.

В декабре на брифинге для журналистов глава управления Росгвардии в Алтайском крае Александр Маулья заявил о том, что Росгвардия создана для борьбы с «пятой колонной» и «революционными брожениями», инспирированными из-за рубежа.

Позднее в Росгвардии опровергли данную информацию, обозначив ключевой задачей ведомства борьбу с терроризмом и обеспечение общественной безопасности российских граждан.