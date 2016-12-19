Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством ювелирной компании «Яшма». Об этом сообщается на сайте СК.

По версии следствия, в период 2011-2012 годов руководство компании с целью неуплаты налогов вступили в сговор и создали преступную схему.

«Создав фиктивный документооборот с 24-мя фирмами-«однодневками», руководство ювелирной компании обеспечило получение драгоценных металлов через банковское учреждение без уплаты налога на добавленную стоимость. В результате в бюджетную систему Российской Федерации не поступило более 7 млрд рублей», — говорится в сообщении ведомства.

На данный момент проводятся следственные действия для установления всех лиц, причастных к преступлению.