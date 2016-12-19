Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин стал человеком года по версии ассоциации театральных критиков.

Как заявили в ассоциации, за Райкина проголосовали «почти единодушно». Критики отметили его «смелость и бескомпромиссность в отстаивании свободы творчества».

Кроме Райкина на звание человека года претендовали также Евгений Миронов (за создание Нового пространства Театра Наций), Инна Соловьева (за создание выдающегося историко-театрального труда «Первая студия. Второй МХАТ»), Теодор Курентзис (за художественные и репертуарные достижения Пермской оперы в 2016 году), Всеволод Лисовский (за серию экспериментальных спектаклей в «Театре.doc»).

Человек года по версии ассоциации театральных критиков Константин Райкин недавно выступил с речью, изобличающей государственную цензуру в искусстве. Он призвал театральное сообщество активнее реагировать на попытки цензуры со стороны властей или «групп возмущенных и обиженных людей», которые требуют закрытия выставок или постановок, объясняя это «оскорблениями чувств верующих».

Это заявление вызвало широкую дискуссию, в которой приняли участие известные деятели культуры и политики. Например, режиссер Андрей Звягинцев и руководитель Театра наций Евгений Миронов согласились с позицией Райкина о недопустимости цензуры со стороны «групп обиженных граждан».

А вот режиссер Станислав Говорухин заявил, что в России на сегодняшний день нет цензуры, а властям необходимо вмешиваться в творческий процесс, поскольку в искусстве должны быть нравственные «ограничители».

Режиссер Никита Михалков усомнился в том, что Райкин знает, что такое несвобода: «Закрыли спектакль, выставку облили чернилами... А что закрывается? Какие выставки обливаются чернилами? У Кости Райкина есть такой пассаж: "Обидели, оскорбили религиозные чувства верующих". И говорит он об этом достаточно пренебрежительно», — сказал Михалков.