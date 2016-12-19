Режиссер Никита Михалков передал письмо с комментариями о «Ельцин Центре» заместителю председателя Совета Федерации Ильясу Умаханову. Об этом сообщает ТАСС.

«Я имел полное представление о том, что происходило в «Ельцин Центре», но позавчера я туда поехал. Это грандиозное явление, я сожалею, что не был там раньше, тогда бы я говорил о Центре еще жестче», — заявил он, выступая на парламентских слушаниях.

По словам режиссера, ему было важно передать в Совет Федерации свои комментарии, изложенные на бумаге.

Накануне Михалков посетил экспозицию Ельцин-центра в Екатеринбурге. Сотрудник центра Денис Корнеевский транслировал визит режиссера в фейсбуке.

«На высочайшем уровне техническом сделано, но я абсолютно уверен, что это инновационный курган языческого характера, где все практически все стянуто к одной личности, и достаточно аккуратно, с псевдопопыткой равновесия, рассказывается в определенном претенциозном плане значение этой личности», — заявил Михалков после осмотра экспозиции.

Напомним, 9 декабря Михалков заявил, что «Ельцин-центр» представляет необъективную оценку истории и в результате приводит к «разрушению национального самосознания детей». Михалков признал, что ни разу не был в «Ельцин-центре», нообъяснил, что ему «абсолютно достаточного того, что я знаю и что является правдой».

В ответ вдова первого президента Российской Федерации Наина Ельцина назвала, слова Михалкова лживыми.

«Я глубоко возмущена этими заявлениями Михалкова. И не только потому, что они лживые, не имеющие никакого отношения ни к “Ельцин Центру,” ни к его деятельности. Поражает то, что он на протяжении уже нескольких месяцев распространяет ложь о том, как представлена история страны в музее первого президента России, не стесняясь выдёргивать из контекста элементы экспозиции, навешивать ярлыки и прямо оскорблять людей, которые в те годы работали на благо нашей страны. При этом он ни разу не был в “Ельцин Центре”! Это же в голове не укладывается. Как можно критиковать то, что не видел?!», — заявила она.

Позднее Михалков ответил Ельциной письмом, в котором заявил, что сожалеет, что его слова огорчили ее.