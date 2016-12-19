Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко не вошел в расширенный состав сборной России для участия в Олимпийских Играх-2018, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане, передает ТАСС.

Всего в списке указаны имена 690 спортсменов.

По словам руководителя управления содействия олимпийской подготовке Олимпийского комитета России Александра Грушина, список составляли сами федерации. Однако список не является окончательным, и в него будут вноситься изменения.

В Федерации фигурного катания «Новой газете» затруднились ответить на вопрос о составе сборной для участия в зимней олимпиаде.

«Теоретически он (Плющенко – ред.) может и не войти в этот список, потому что в последнее время он не принимал участие в соревнованиях из-за травмы, а решения об Олимпиаде принимается по этим итогам в том числе. Однако официально он об окончании своей карьеры не объявлял», — сказала «Новой газете» пресс-атташе федерации.

Напомним, в апреле 2015 года Плющенко объявил о возобновлении карьеры, но в середине сентября этого года из-за рецидива травмы спины решил пропустить спортивный сезон.

«Не вижу смысла выступать на чемпионатах Европы и мира, таких соревнований у меня было много. Смотрим в сторону Олимпийских игр, весь прицел на них. Но решение с тренером Алексеем Мишиным и федерацией фигурного катания примем позже. Все решаем вместе», — заявил он осенью.

Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.