Разведка Росгвардии займется выявлением угроз для государственного строя, рассказал первый заместитель главнокомандующего Росгвардии Сергей Меликов.

«Разведка войск национальной гвардии будет заниматься не только войсковыми способами вскрытия местонахождения незаконных вооруженных формирований или лидеров их бандгрупп, но и вскрытием таких угроз, которые могут повлечь глобальные риски для существования государственного строя. Но прежде всего — для безопасности наших с вами граждан», — приводит слова Меликова Интерфакс.

По мнению первого заместителя главкома Росгвардии, речь идет не только о проявлениях, связанных с нетерпимостью с действиями государства, но и о проявлениях межрелигиозной неприязни, межнациональной ненависти и других.

При этом Меликов заметил, что Росгвардия не собирается бороться с революционными движениями, но «намерена пресекать любые действия, которые могут привести к массовым беспорядкам».

О предназначении Росгвардии заговорили на прошлой неделе, когда агентство Банкфакс опубликовало текст выступления главы управления Росгвардии в Алтайском крае Александра Маулья. Согласно стенограмме, он заявил, что Росгвардия создана для борьбы с «пятой колонной» и «революционными брожениями», инспирированными из-за рубежа.

Позже Росгвардии пришлось выпустить официальное сообщение, в котором подчеркивалось, что основной задачей является борьба с терроризмом и защита прав и свобод граждан.