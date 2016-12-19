Международная федерация бобслея и скелетона проведет мировое первенство по бобслею и скелетону в феврале 2017 года в немецком городе Кенигзее вместо Сочи. Об этом сообщается на сайте организации.

При поиске нового места, был учтен ряд факторов: финансовая нагрузка на команды, те же сроки проведения, что предполагались в Сочи, возможность страны предоставить трассу на две недели, говорится в сообщении. В итоге выбор пал на Германию.

13 декабря Международная федерация бобслея и скелетона решила перенести чемпионат мира 2017 года из Сочи в другое место из-за критики в адрес России после публикации второй части доклада Ричарда Макларена.

В сообщении спортивной организации говорилось, что это сделано по двум причинам. Во-первых, для того, чтобы «дать возможность всем спортсменам и тренерам из всех стран принять участие в соревновании, которое фокусируется на спорте, а не на обвинениях или дискуссиях». Второй причиной международная организация назвала то, что из-за «нынешнего климата практически невозможно оценить усилия оргкомитета турнира или качество центра "Санки"».

В Кремле данное решение назвали политически мотивированным.

«Мы очень сожалеем по этому поводу. Мы уверены, что это чрезвычайно политизированное решение. Оно исходит из заявлений, которые не имеют достаточного обоснования», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.