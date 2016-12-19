Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал ужесточить контроль за реализацией «всякого рода спиртосодержащей продукции» или изъять из торговли. Об этом сообщает Интерфакс.

На заседании правительства он напомнил присутствующим об отравлении суррогатной алкогольной продукцией в Иркутске.

«Как в 90-е годы... Очевидно, что, помимо оказания медпомощи и создания современных условий для реабилитации и формирования здоровых привычек, необходимо обратить внимания на оборот такого рода алкоголесодержащих жидкостей», — сказал Медведев.

По его словам, что необходимо предпринять все меры либо для изъятия соответствующих препаратов из розничной торговли либо для того, чтобы их оборот был поставлен под полный контроль.

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Глава правительства напомнил, что «очень часто в регионах какие-то автоматы с «Боярышником» вешают, выглядит это совершенно чудовищно, особенно имея в виду, что это бесконтрольно осуществляется в самых разных местах».

По последним данным, в результате употребления настойки боярышника, предназначенной для принятия ванн, в Иркутске погибли 33 человека

Ранее в понедельник стало известно о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Иркутске. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 Уголовного Кодекса РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). В рамках дела задержаны два продавца концентрата «Боярышник».