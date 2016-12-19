В Иркутске, где от отравления средством для ванн «Боярышник» погибли 33 человека, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на мэра города Дмитрия Бердникова.

В понедельник стало известно о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Иркутске. Выяснилось, что все пострадавшие употребляли лосьон «Боярышник». Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт, который содержался в средстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 Уголовного Кодекса РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Следствие выявило две торговые точки, где продавалась спиртосодержащая жидкость «Боярышник». В рамках дела задержаны два продавца концентрата.

Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства в связи с произошедшим в Иркутске потребовал либо изъять «Боярышник» из торговли, либо ужесточить контроль над реализацией.