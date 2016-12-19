Администрация «Ельцин Центра», комментируя посещение 17 декабря режиссёром Никитой Михалковым музея первого президента России, заявила, что «на самом деле никакого “посещения музея” по сути не было». «Поскриптум» опубликован на сайте организации.

Игорь Брук / «Ельцин Центр»

Напомним, после визита в музей Михалков заявил следующее: «Информация об экспозиции “Ельцин Центра”, которую я смог получить и изучить заочно, абсолютно подтвердилась при моем посещении музея» (цитата по сайту «Ельцин Центр»).

А также (цитата по ТАСС): «Я имел полное представление о том, что происходило в “Ельцин Центре”, но позавчера я туда поехал. Это грандиозное явление, я сожалею, что не был там раньше, тогда бы я говорил о Центре еще жестче».

Игорь Брук / «Ельцин Центр»

«Тот, кто не смотрел прямую видеотрансляцию из музея, может воспринять слова режиссёра всерьёз. Однако на самом деле никакого «посещения музея» по сути не было. Непримиримый борец с “Ельцин Центром” не двинулся дальше второго зала основной экспозиции. А всего залов в основной экспозиции музея — восемь. Весь свой пыл Михалков сосредоточил на восьмиминутном вводном фильме, не заметив, например, других медиапрограмм, которых в разных залах музея 163», — рассказали в «Ельцин Центре».

Там также отметили, что во время своего визита Никита Михалков «старательно работал на сопровождающую его камеру»

«Брал проникновенной интонацией, держал паузу, обращался через голову экскурсовода с пламенными монологами к “случайно” оказавшейся рядом массовке», — заявили в музее.

Игорь Брук / «Ельцин Центр»

Сотрудники музея также отметили, что «тем не менее, мы рады, что Никита Михалков посетил наш “Ельцин Центр”. Как рады всякому посетителю, предвзятому или нет».

Напомним, 9 декабря Михалков заявил, что «Ельцин Центр» представляет необъективную оценку истории и в результате приводит к «разрушению национального самосознания детей». Михалков признал, что ни разу не был в «Ельцин Центре», но объяснил, что ему «абсолютно достаточного того, что я знаю и что является правдой».

Сразу после этого «Ельцин Центр» ответил Михалкову на критику цитатой гонителей писателя Бориса Пастернака: «Я Пастернака не читал, но осуждаю».

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Кроме этого, заместитель исполнительного директора «Ельцин Центра», историк Никита Соколов заявил, что намерен подать в суд на Михалкова (как частное лицо, а не от имени музея), поскольку счёл клеветой его словам о том, что Соколов якобы хочет «реабилитировать власовцев».

Наконец, вдова первого президента Российской Федерации Наина Ельцина назвала слова Михалкова лживыми. Позднее Михалков ответил Ельциной письмом, в котором заявил, что сожалеет, что огорчил её.