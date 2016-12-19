Обозреватель отдела расследований Forbes Елена Зубова написала заявление об увольнении после отказа издателей журнала обнародовать доходы главы ВТБ Андрея Костина в рейтинге самых высокооплачиваемых российских менеджеров.

Как говорится в заявлении на имя владельца российского Forbes Александра Федотова, Зубова уходит из издания по собственному желанию в связи «с изменением редакционной политики».

«Рассчитываю встретиться с Федотовым в суде. Госпошлину оплатила, иск ответчикам вручен», — сообщила журналистка на своей странице в фейсбуке.

Как рассказала Зубова «Новой газете», иск подан в Хамовнический суд Москвы.

«Сейчас могу только сказать, что Федотов, Наталья Гандурина и главред Николай Усков были уведомлены обо всем еще 2-3 недели назад. Иск подан к ЗАО "Арт Трейдинг Портфолио Менеджмент", где Федотов - гендиректор и владелец. Это управляющая компания по отношению к АО "АС РУС Медиа", где числятся сотрудники редакции», — рассказала Зубова, добавив, что юридические подробности иска сможет раскрыть позже.

Напомним, в ноябре журналисты российского журнала Forbes заподозрили владельца издания Александра Федотова во вмешательстве в редакционную политику. Поводом стал рейтинг зарплат российских топ-менеджеров, опубликованный изданием, где не указаны доходы главы ВТБ Андрея Костина. По мнению журналистов, при составлении этого рейтинга Федотов вмешался в редакционную политику.

Костин стал единственным из 25 топ-менеджеров в списке, у кого не указана абсолютная сумма вознаграждения. Редакция указала, что оценка не опубликована, поскольку «группа ВТБ до момента публикации не предоставила данные о ключевых руководящих сотрудниках, на которых распределяется общее вознаграждение в сумме 6,1 млрд рублей». При этом авторам рейтинга была известна сумма вознаграждений президента ВТБ.