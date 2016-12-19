Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова после трагедии в Иркурсткой области предложила приостановить продажу спиртосодержащей продукции в регионе, при этом она допустила. что действие запрета при необходимости может быть расширено.

«Считаем необходимым приостановить вообще реализацию в этом регионе всей спиртосодержащей продукции. Если будет необходимость, значит и расширить границы этого запрета, пока не будет понятно, что и как произошло», — сказала она в интервью каналу «Россия 24» (цитата по Интерфаксу).

По словам Поповой, такие меры могут быть применены в рамках комплексной борьбы с алкоголизацией населения, поскольку в течение последних пяти лет количество отравлений суррогатом «снижается крайне незначительно, вместе с тем растёт удельный вес отравлений метанолом».

Глава Роспотребнадзора добавила, что все массовые отравления последнего времени связаны с употреблением нелегального алкоголя. В настоящий момент ведомство проводит «рейды, чтобы снять всю продукцию с полок» в Иркутской области.

Напомним, 17–18 декабря в больницы Иркутска с признаками отравления поступили мужчины и женщины в возрасте 35–50 лет. По предварительным данным, все они употребляли средство для ванн «Боярышник». В настоящий момент известно, что 41 человек скончались.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 Уголовного Кодекса РФ. В рамках дела задержаны два продавца концентрата. В Иркутске ввели режим чрезвычайной ситуации.

Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства в связи с произошедшим в Иркутске потребовал либо изъять «Боярышник» из торговли, либо ужесточить контроль над реализацией.