Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода, до 31 июля 2017 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

«19 марта 2015 года Европейский совет договорился связать продолжительность санкций с полной имплементацией “минских соглашений”, которая предполагалось к 31 декабря 2015 года. Оценив имплементацию "минских соглашений” на заседании Европейского совета 15 декабря, главы государств и правительств ЕС открыли путь к продлению санкций еще на шесть месяцев — до 31 июля 2017 года. Совет формально принял это решение 19 декабря 2016 года по письменной процедуре», — сказано в сообщении пресс-службы.

Евросоюз ввел санкции против России в 2014 году в ответ на присоединение Крыма. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции. 1 июля 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев продлил действие контрсанкций до конца 2017 года.