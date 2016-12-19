Полицейским в Хорватии удалось в воскресенье, 18 декабря, предотвратить массовую трагедию с человеческими жертвами при перевозке нелегальных мигрантов, сообщает немецкий портал tagesschau.de.

Дорожный патруль правоохранителей, обратив внимание на небольшой грузовой фургон с британскими номерами на автостраде Белград-Загреб, решил его остановить. В ходе проверки водитель и его напарник пустились в бега. Когда полицейские открыли заднюю дверь фургона, то не поверили своим глазам — на пространстве примерно в 10 кв. метров были плотно утрамбованы 67 человек.

Выходцы из Афганистана и Пакистана, обратившись за содействием к контрабандистам, намеревались нелегально добраться до Австрии и Германии. Только вмешательство полиции спасло многим беженцам жизнь. Из-за нехватки кислорода несколько человек уже потеряли сознание, их срочно пришлось отправить в больницу.

Позже были задержаны оба сбежавших контрабандиста. Ими оказались граждане Болгарии, которые, пообещав вывезти беженцев из Сербии, надеялись хорошо подзаработать. Ведь расценки за нелегальный провоз колеблются от 500 до 800 евро с человека.

С марта этого года так называемый балканский трафик мигрантов считается официально закрытым. Македония, Венгрия, Хорватия, Словения и Австрия, прекратив пускать беженцев, ввели на своих границах жесткий контроль. Тем не менее, трафик с помощью преступных группировок, специализирующихся на нелегальной перевозке людей, продолжает действовать. Только за последние 10 месяцев по данным пограничной службы ЕС Frontex через Балканы в Западную Европу смогли попасть около 180 тысяч беженцев из Азии и Ближнего Востока.

Напомним, что в августе 2015 года в Австрии был обнаружен брошенный прямо на дороге грузовик, в кузове которого оказались трупы 71 беженца, включая детей. Все они задохнулись.