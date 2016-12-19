В Федеральной службе безопасности (ФСБ) по Пермской области «Новой газете» заявили, что не задерживали и не заводили уголовное дело в отношении 16-летнего школьника за его посты в социальных сетях. О том, что сотрудники службы сняли несовершеннолетнего прямо с урока, ранее сообщили региональные СМИ.

«ФСБ не имеет к этому отношения», — заявили по телефону горячей линии ФСБ по Пермскому краю.

Кроме этого, в пресс-службе регионального МВД «Новой газете» сообщили, что не обладают информацией о данном инциденте.

Ранее портал «Pro Город» со ссылкой на пресс-службу Пермского регионального правозащитного центра сообщил о том, что управление регионального ФСБ возбудило уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Нытвы, призывавшего в соцсетях «сжигать церкви». По данным портала, школьника сняли прямо с уроков еще в октябре 2016 года. Его опросили в здании управления ведомства и отпустили под подписку о невыезде.

Кроме этого, портал «Перископ» уточнил, что для опроса подростка возили из поселка Уральский в управление ФСБ в Перми. Затем с молодого человека взяли подписку о невыезде.

По данным «Эха Перми», оперативники ФСБ приезжали в школу дважды и проводили беседы со школьником и учителями. После этого одиннадцатиклассник удалил запись со своей стены в «ВКонтакте».

По информации СМИ, на школьника завели дело по части второй статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), которая предполагает до пяти лет лишения свободы.