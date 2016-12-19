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Главу МВФ Кристин Лагард признали виновной по делу о халатности

Политика

Суд Франции признал главу Международного валютного фонда Кристин Лагард виновной в халатности по делу о выплате государственной компенсации бизнесмену Бернару Тапи. Об этом сообщил по итогам слушаний адвокат главы МВФ Патрик Мезоннёв, передает ТАСС.

Вместе с тем суд не назначил подсудимой никакого наказания, уточняет агентство.

Защита Лагард намерена подать апелляцию на решение суда, сообщает RNS. Сама Лагард обвинения в халатности отрицает.

Главу МВФ и бывшего министра финансов Франции Кристин Лагард обвинили в том, что она в 2008 году не предотвратила масштабные страховые выплаты от лица государства бизнесмену Бернарду Тапи в размере 400 миллионов евро, когда занимала пост министра финансов Франции.

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Теги:
суды, франция

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