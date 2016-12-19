Совет безопасности ООН принял резолюцию о международном мониторинге за эвакуацией из сирийского Алеппо. Документ поддержали все 15 государств-членов СБ, в том числе Россия, передает ТАСС.

Сообщается, что компромиссная резолюция была составлена из текстов, предложенных Россией и Францией.

Резолюция «требует от всех сторон соглашения обеспечить безопасность наблюдателей», а также предоставить им «незамедлительный и беспрепятственный доступ», передает Reuters.

В тексте также выражается обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в Алеппо и подчеркивается, что все стороны в Сирии должны создать условия для доставки гуманитарной помощи в пострадавшие районы города.

По сообщению Интерфакса, проект резолюции на рассмотрение в Совбез ООН внесла Франция. Документ предусматривал срочное направление международных наблюдателей ООН и ее партнерских организаций в восточный Алеппо для мониторинга процесса эвакуации.

Однако постпред России при ООН Виталий Чуркин заявил, что в таком виде проект резолюции неприемлем и опасен. Россия внесла свои предложения. Закрытые консультации, в ходе которых сводились два проекта, длились более трех часов.

Позже Чуркин сообщил, что Россия внесла в проект свои «очень простые идеи», и что текст получился «хорошим», В итоге Совет безопасности согласовал компромиссный вариант резолюции.