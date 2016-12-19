Верховный суд России отказался рассматривать кассационную жалобу на законность приговора гражданскому активисту Ильдару Дадину, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.

«Сегодня судом вынесено постановление об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — сообщили агентству.

Таким образом, отмечает Интерфакс. судья не нашел оснований для проверки дела в судебном заседании Верховным судом.

Гражданский активист Дадин стал первым и пока единственным в России осужденным за неоднократное участие в уличных акциях (статья 212.1 УК РФ).

В 2015 году Басманный суд Москвы признал его виновным и приговорил к трем годам колонии общего режима. Позднее Мосгорсуд позднее снизил наказание на полгода — до двух с половиной лет.

Адвокаты Дадина считают вынесенный приговор не соответствующим российскому законодательству, а саму статью 212.1 УК РФ противоречащей Конституции России.