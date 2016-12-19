Фонд «Медиастандарт» подсчитал «Индекс развития медиасферы-2016». Исследование проводили в регионах России, после которого их разделили на четыре группы: рейтинг А (наиболее развитые регионе), рейтинг B (регионы со средним уровнем развития), рейтинг C (регионы с недостаточным уровнем развития) и рейтинг D (регионы с наименьшим уровнем развития).

«Метаиндекс – общий индекс развития медиасферы региона, рассчитывается на основе пяти частных индексов. Первое — индекс среды, в которой работает СМИ (экономические показатели и инфраструктура медиа). Второе — состояние и активность основных стейкхолдеров (насколько власть, бизнес, общественные организации влияют на СМИ). Третье — запросы аудитории, ее реакция. Грубо говоря, аудитория может не интересоваться какими-то медиа или альтернативной повесткой. Четвертый — активность самих СМИ. Пятое — контент, оценки», — рассказал «Новой газете» директор фонда «Медиастандарт» Дмитрий Казьмин.

Каждый из индексов, отмечает Казьмин, основывается на индикаторах. Ими выступают государственные и негосударственные статистические данные, оценки экспертов, а также опрос, в котором участвовали 34 тысячи человек.

«Псковская область — регион, в котором произошли существенные изменения, ухудшились позиции сразу по трем частным индексам. Среда для СМИ стала хуже, изменился показатель активности стейкхолдеров. По оценкам экспертов, ухудшился медиаконтент. Это привело к такому результату. Например, в Республике Татарстан и Калининградской области зафиксировали снижение аудитории. В Коми, наоборот, запрос читателей вырос. Мы знаем, что там много независимых СМИ», — говорит Казьмин.

Согласно данным опроса, минимальный уровень доверия к СМИ в целом — 58% — зафиксирован в Ингушетии, Тамбовской области и Москве. Больше всего доверяют медиа в в Крыму (78%), Севастополе (75%) и Ямало-Ненецком автономном округе (73%).

При этом авторы исследования отдельно рассчитывали уровень доверия к региональным СМИ. Самый низкий порог доверия к местным медиа в Дагестане (54%, в 2015 году был 58%). Самый высокий уровень доверия к локальным СМИ зафиксирован в Свердловской и Воронежской областях, Чечне, Тюменской области с Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским округами (соответственно, 79%, 78% и 77%).

«В этом году самый низкий уровень у Дагестана, в прошлом году — у Ингушетии. В Чечне, действительно, высокие показатели доверия. Сложно сказать, почему в близких регионах такая разница. По количеству СМИ, позволяющих критику власти, Дагестан опережает Ингушетию и Чечню. Там достаточно СМИ, которые могут поднимать очень сложные вопросы, в том числе связанные с руководством республики», — добавил директор фонда «Медиастандарт».

По информации фонда, как минимум половина респондентов смотрит телевизор каждый или почти каждый день. Высокие показатели у Новгородской области (77%), самые низкие — у Чечни (50%). Также отмечается, что в 23 регионах более половины аудитории каждый или почти каждый день читает новости в интернете (Коми, Мурманская область — 57%). Меньше всего следят за интернет-СМИ в Чечне (28%) и Ингушетии (33%).