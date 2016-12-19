Мужчина, стрелявший в российского посла в Турции убит, сообщает NTV.

Вооруженный человек ворвался в помещение Галереи современного искусства в Анкаре, где проходило открытие фотовыставки «Россия глазами турок», передает ТАСС.

Это произошло во время выступления посла России Андрея Карлова. По информации Hurriyet, в него стреляли. Карлов госпитализирован в критическом состоянии.

Hurriyet отмечает, что нападение произошло за день до переговоров по Сирии министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавошоглу с представителями России и Ирана.

Как рассказали очевидцы, вооруженный человек стрелял в посла со спины, когда тот заканчивал речь на открытии выставки. Телеканал NTV сообщает, что, помимо Карлова, пострадали еще несколько человек. Количество раненных не уточняется.

CNN Turk сообщает, что из здания галереи слышны выстрелы.

Нападавший подошел к послу сзади и выстрелил — сначала в воздух, затем в посла. По информации Hurriyet, мужчина выкрикнул фразу с названием сирийского города Алеппо, а также потребовал выйти из здания галереи.