Число погибших от отравления «Боярышником» в Иркутске выросло до 49, сообщил старший помощник прокурора Иркутской области Александр Семенов.

«Выявлено 57 лиц, употребивших ядовитую жидкость, 49 из них к настоящему времени скончались», — цитирует его слова Интерфакс.

Прокурор предупредил, что «эта цифра еще будет увеличиваться, поскольку работа по обследованию мест пребывания потенциальных потребителей суррогата — от квартир до коллекторов — продолжается».

Управление Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу сообщило, что анализ выявил в составе иркутского «Боярышника» антифриз и метиловый спирт, которые и вызвали отравление.

Аналогичное заявление сделал Минздрав региона. В ведомстве сообщили, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, а также антифриз, которые содержались в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

РИА Новости также передает, что в Иркутске нашли подпольный цех по розливу «Боярышника». Его обнаружили в одном из садоводств рядом с микрорайоном, где зафиксировано наибольшее количество отравлений.

По сообщению ТАСС, в российских регионах начали изымать из продажи спиртосодержащие жидкости. В частности, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал изъять из муниципальных аптек все спиртосодержащие настойки. Рейд по аптекам региона пройдет 20 декабря.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова предложила приостановить продажу спиртосодержащей продукции в Иркутской области, при этом она допустила, что действие запрета при необходимости может быть расширено.

Вице-премьер Александр Хлопонин заявил, что законопроекты об ужесточении оборота спиртосодержащей продукции примут в ближайшее время. Эту инициативу поддержали в Росалкогольрегулировании, сообщает РИА Новости.

Напомним, мужчины и женщины в возрасте 35–50 лет поступили в больницы Иркутска с признаками отравления поступили 17–18 декабря.

Полиция задержала пятерых распространителей средства и изъяла более двух тысяч емкостей с суррогатом. В Иркутске введен режим ЧС, а торговля спиртосодержащей продукцией запрещена. Уголовное дело передано в центральный аппарат Следственного комитета.