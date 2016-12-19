Российский посол скончался после нападения в Анкаре
Российский посол Андрей Карлов, на которого напали в Анкаре, скончался. Об этом сообщил главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в твиттере со ссылкой на источник в Турции.
«Раны, несовместимые с жизнью посла РФ в Турции Андрея Карлова», — написал он.
Об этом же сообщает со ссылкой на источник агентство РИА Новости.
В твиттере опубликована фотография одного из нападавших.
The alleged gunman who shot Russia's ambassador to Turkey in Ankara https://t.co/oewUhK97JX pic.twitter.com/QEJVAVAdcB— Haaretz.com (@haaretzcom) 19 декабря 2016 г.
Кроме этого, в соцсетях появилось видео нападения на посла.
Ранее стало известно, что неизвестный выстрелил в спину российского посла Андрея Карлова во время его выступления в Галерее современного искусства, где проходило открытие фотовыставки «Россия глазами турок».
Сразу после этого посла госпитализировали, сообщалось, что он находится в критическом состоянии. Помимо Карлова, пострадали еще несколько человек.
CNN Turk сообщал, что в здании идет перестрелка между полицией и нападавшими. Позже NTV сообщил, что мужчина, стрелявший в российского посла в Турции, убит.
По информации Hurriyet нападавший выкрикнул фразу с названием сирийского города Алеппо, а также потребовал выйти из здания галереи. Издание отмечает, что нападение произошло за день до переговоров по Сирии министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавошоглу с представителями России и Ирана.