Российский посол Андрей Карлов, на которого напали в Анкаре, скончался. Об этом сообщил главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в твиттере со ссылкой на источник в Турции.

«Раны, несовместимые с жизнью посла РФ в Турции Андрея Карлова», — написал он.

Об этом же сообщает со ссылкой на источник агентство РИА Новости.

В твиттере опубликована фотография одного из нападавших.

The alleged gunman who shot Russia's ambassador to Turkey in Ankara https://t.co/oewUhK97JX pic.twitter.com/QEJVAVAdcB