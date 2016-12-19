Посол России в Турции Андрей Карлов, на которого было совершено покушение в Анкаре, скончался от полученных ранений, об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Убийцы российского посла РФ в Турции Андрея Карлова будут наказаны. Россия квалифицирует убийство посла России в Турции как теракт, вопрос будет поставлен перед СБ ООН», — заявила Захарова.

МВД Турции усилило охрану российского посольства в Анкаре в связи с покушением на посла Андрея Карлова. В настоящее время у посольства дежурят усиленные наряды спецназа полиции.

Неизвестный выстрелил в спину российского посла Андрея Карлова во время его выступления в Галерее современного искусства, где проходило открытие фотовыставки «Россия глазами турок». При этом он кричал «Аллах акбар!» и «Месть за Алеппо!».

Сразу после этого посла госпитализировали, сообщалось, что он находится в критическом состоянии. Помимо Карлова, пострадали еще несколько человек.