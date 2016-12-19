Нападение на российского посла Андрея Карлова в Анкаре было попыткой разрушить российско-турецкие отношения, заявил мэр Анкары Мелих Гекчек, передает Reuters.

Неизвестный выстрелил в спину российского посла Андрея Карлова во время его выступления в Галерее современного искусства, где проходило открытие фотовыставки «Россия глазами турок». При этом нападавший кричал «Аллах акбар!» и «Месть за Алеппо!».

Сразу после нападения российского посла госпитализировали. Спустя время МИД России сообщил, что посол скончался. В ведомстве нападение на посла назвали терактом. Представитель МИД России Мария Захарова заявила. что вопрос будет поставлен перед СБ ООН.