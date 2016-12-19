Зампредседателя по регламенту Госдумы Михаил Романов заявил, что 18 депутатов Госдумы прошлого созыва не освободили служебные квартиры. Об этом сообщает Интерфакс.

«Семь депутатов от КПРФ, четыре депутата от ЛДПР не освободили пять квартир, еще четыре депутата от “Справедливой России”, три от “Единой России”», — сообщил Романов.

Это «депутаты, которые ведут себя недобросовестно, не идут на контакт», подчеркнул он.

Кроме этого, Романов сообщил, что некоторые из должников готовы судится, поскольку этот процесс позволит им не выселяться еще как минимум полгода.

«Думаю, до конца года иски на выселение будут поданы, но нам не хотелось бы доводить до такого момента», — сказал Романов.

По словам Романова, среди должников — вице-спикер Госдумы от эсеров Александр Романович, коммунист Владимир Бессонов (по некоторым сведениям, сообщает агентство, он находится заграницей из-за заведенного на него уголовного дела).

Также жилье не вернули экс-депутаты от КПРФ: Роберт Кочиев, Михаил Заполев, Виктор Гончаров, Николай Паршин, Борис Иванюженков, Владимир Бессонов, Сергей Мамаев.

И представители «Справедливой России»: Александра Четверикова, экс вице-спикер Александра Романовича, Геннадия Носовко и Сергея Доронина.

Должники от ЛДПР: Максим Шингаркин (кандидат в губернаторы Подмосковья в 2013 году), Роман Худяков (у него две квартиры), Владимир Таскаев и Ирина Чиркова (ушла из фракции еще до окончания срока работы прошлой Госдумы).

Не вернули служебные квартиры депутаты и от «Единой России»: Тимуром Акуловым, Михаилом Яшиным, Антоном Романовым.

Накануне «Новая газета» опубликовала масштабное расследование о высокопоставленных чиновниках России, сумевших получить в собственность служебное жилье. В расследовании фигурируют, в частности, Игорь Сечин, Юрий Чайка, Михаил Касьянов, Михаил Фрадков, Дмитрий Козак, Сергей Иванов и другие. Всего — 50 человек.