В США началось голосование коллегии выборщиков президента США, по итогам которого будут официально утверждены результаты президентских выборов.

В коллегию входит 538 человек. Для того, чтобы победа Дональда Трампа стала признанной, свои голоса ему должны отдать 270 выборщиков. Если никто из кандидатов на коллегии выборщиков не наберет 270 голосов, президент избирается палатой представителей конгресса.

Согласно конституции США, результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены конгрессом. Завершающим этапом выборов должна стать инаугурация президента, который состоится 20 января.

По сообщению агентства Associated Press, голосование пока идет в соответствии с результатами ноябрьских выборов.

По данным сайта 270towin.com, который дает текущие результаты голосования с участков, 170 выборщиков уже проголосовали за Дональда Трампа, 93 — за Хилари Клинтон.

CNN сообщает, что за Клинтон свой голос отдал ее супруг, экс-президент США Билл Клинтон, являющийся выборщиком от штата Нью-Йорк.

Ранее Associated Press сообщало, что в последнее время на выборщиков от Республиканской партии «обрушилась лавина писем и телефонных звонков» с призывами отдать свои голоса за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон».

Вместе с тем, один из трех выборщиков от штата Мэн Майкл Шеперд решил не голосовать за Хиллари Клинтон. Свой голос он намерен отдать Берни Сандерсу, который проиграл Клинтон в борьбе за номинацию, сообщает РИА Новости.