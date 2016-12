На рождественском рынке в Берлине грузовик врезался в толпу. По предварительным данным, погиб один человек, еще несколько ранены, сообщает The Independent.

The Daily Mail сообщила как минимум о двух погибших.

Вместе с тем городская пожарная служба сообщает о «нескольких погибших и многочисленных раненых», пишет ZDF Heute.

По данным AFP, пострадали не менее 50 человек.

Полиция Берлина назвала произошедшей спланированной атакой.

Scene at the #Berlin Christmas market after semi truck plows into crowd. Several injured. pic.twitter.com/jG2L5uaLJZ