В Берлине грузовик врезался в толпу людей, есть жертвы
На рождественском рынке в Берлине грузовик врезался в толпу. По предварительным данным, погиб один человек, еще несколько ранены, сообщает The Independent.
The Daily Mail сообщила как минимум о двух погибших.
Вместе с тем городская пожарная служба сообщает о «нескольких погибших и многочисленных раненых», пишет ZDF Heute.
По данным AFP, пострадали не менее 50 человек.
Полиция Берлина назвала произошедшей спланированной атакой.
Scene at the #Berlin Christmas market after semi truck plows into crowd. Several injured. pic.twitter.com/jG2L5uaLJZ— Daniel Nisman (@DannyNis) 19 декабря 2016 г.
Ярмарка проходила в центре города у мемориальной церкви кайзера Вильгельма.
Наезд произошел вскоре после новостей об убийстве российского посла Андрея Карлова в Анкаре, а также сообщений из швейцарского Цюриха: там три человека были ранены в результате стрельбы в мусульманском молитвенном центре.