Новая газета

В Берлине грузовик врезался в толпу людей, как минимум один человек погиб

Общество

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На рождественском рынке в Берлине грузовик врезался в толпу. По предварительным данным, погиб один человек, еще несколько ранены, сообщает The Independent.

The Daily Mail сообщила как минимум о двух погибших.

В настоящий момент информации о том, было происшествие обычным ДТП или спланированной акцией, нет. Ярмарка проходила в центре города у мемориальной церкви кайзера Вильгельма.

Наезд произошел вскоре после новостей об убийстве российского посла Андрея Карлова в Анкаре, а также сообщений из швейцарского Цюриха: там три человека были ранены в результате стрельбы в мусульманском молитвенном центре.

Дополняется.

Теги:
жертвы, германия

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