На рождественском рынке в Берлине грузовик врезался в толпу. По предварительным данным, погиб один человек, еще несколько ранены, сообщает The Independent.

Scene at the #Berlin Christmas market after semi truck plows into crowd. Several injured. pic.twitter.com/jG2L5uaLJZ — Daniel Nisman (@DannyNis) 19 декабря 2016 г.

The Daily Mail сообщила как минимум о двух погибших.

First pictures coming from the Christmas Market in #Berlin's Breitscheidplatz pic.twitter.com/OBBSoiNkkv — Michael Horowitz (@michaelh992) 19 декабря 2016 г.

В настоящий момент информации о том, было происшествие обычным ДТП или спланированной акцией, нет. Ярмарка проходила в центре города у мемориальной церкви кайзера Вильгельма.

Наезд произошел вскоре после новостей об убийстве российского посла Андрея Карлова в Анкаре, а также сообщений из швейцарского Цюриха: там три человека были ранены в результате стрельбы в мусульманском молитвенном центре.

Дополняется.