Полиция Берлина задержала водителя грузовика, который врезался в толпу на ярмарке, сообщает издание ZDF Heute в своем твиттере со ссылкой на представителя полиции Берлина Винфрида Венцеля.

По информации Bild, вместе с водителем в грузовике был пассажир. Его нашли мертвым. Об этом также сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.

Ранее власти подтвердили гибель девяти человек в Берлине, где грузовик врезался в толпу на рождественской ярмарке. Еще 50 человек получили травмы.

Правоохранители рассматривают теракт как основную версию случившегося.

Личность водителя грузовика пока не установлена. Очевидцы сообщают, что он не пытался затормозить.

Ранее на рождественском рынке в Берлине грузовик врезался в толпу. Сообщалось о нескольких погибших. Ярмарка проходила в центре города у мемориальной церкви кайзера Вильгельма.

Наезд произошел вскоре после новостей об убийстве российского посла Андрея Карлова в Анкаре, а также сообщений из швейцарского Цюриха: там три человека были ранены в результате стрельбы в мусульманском молитвенном центре.