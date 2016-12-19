Группа независимых расследований военных конфликтов Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в России), взяло на себя отвественность за два вооруженных нападения, которые произошли накануне в Грозном.

ИГИЛ взяло на себя ответственность за два дня вооружённых нападений в Грозном pic.twitter.com/YfGVUqpaCM — CIT (@CITeam_ru) 19 декабря 2016 г.

Ранее источник ТАСС сообщил, что напавшие на полицейских в Грозном входят в состав ИГ. Life со ссылкой на свои источники сообщал, что они планировали теракты на территории Чечни и Северного Кавказа.

Вооруженные люди напали на полицейских в Грозном в ночь на воскресенье, 18 декабря. Управление Следственного комитета по Чеченской республике сообщило «Новой газете», что в результате нападения нескольких групп боевиков погибли трое сотрудников дорожной инспекции.