Новая газета

ИГ взяло на себя ответственность за нападения в Грозном 

Политика

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Группа независимых расследований военных конфликтов Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в России), взяло на себя отвественность за два вооруженных нападения, которые произошли накануне в Грозном.

Ранее источник ТАСС сообщил, что напавшие на полицейских в Грозном входят в состав ИГ. Life со ссылкой на свои источники сообщал, что они планировали теракты на территории Чечни и Северного Кавказа. 

Вооруженные люди напали на полицейских в Грозном в ночь на воскресенье, 18 декабря. Управление Следственного комитета по Чеченской республике сообщило «Новой газете», что в результате нападения нескольких групп боевиков погибли трое сотрудников дорожной инспекции.

Теги:
игил, исламское государство, чечня

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