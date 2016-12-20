Коллегия выборщиков подтвердила победу избранного президента США Дональда Трампа, передает Associated Press.

На голосовании выборщиков Трамп получил 304 голоса, его соперница Хиллари Клинтон заручилась поддержкой 227 выборщиков.

В ходе выборов 8 ноября Трамп получил в свой актив 306 выборщиков, однако двое из них - из штата Техас - отдали свои голоса за других кандидатов от Республиканский партии: конгрессмена-либертарианца Рона Пола, и губернатора штата Огайо Джона Кейсика.

Кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон вместо предполагаемых 232 голосов получила 227. Трое демократических выборщиков из Штата Вашингтон отдали свои голоса республиканцу — экс-госсекретарю США Колину Пауэллу. Двое других проголосовали за демократа Берни Сандерса, проигравшего Клинтон на праймериз, и вождя местного племени.

В коллегию выборщиков входит 538 человек. Для победы Трампу необходимо было заручиться поддержкой 270 выборщиков. Согласно конституции США, результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены конгрессом. Завершающим этапом выборов должна стать инаугурация президента, которая состоится 20 января.

8 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил кандидат от республиканцев Дональд Трамп. При этом он проиграл по общему голосованию: Клинтон набрала почти на 2 миллиона голосов больше. Последний раз победу по выборщикам при проигрыше по общему голосованию одержал республиканец Джордж Буш-младший, обогнавший бывшего вице-президента страны Эла Гора.